Juunis Baltic Pride'i ajal toimunud geikristlaste üritusel rünnati pastorit noaga. Tuleb välja, et ründaja on siiani vabaduses ja ähvardab oma ohvrit edasi. «Ta ütles, et kavatseb mind tappa ja et Eestis hakkab varsti juhtuma kohutavaid asju abieluvõrdsuse kättemaksuks,» kirjeldab rünnaku ohver Patrick Tiainen Facebookis.