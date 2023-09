PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 2. september: Neitsil on raskusi teistega arvestamisel, Kalad naudivad aga vastassoo seltskonda

JÄÄR

Pigem niisugune aeg, mil ei tasuks suuri muudatusi ette võtta. Tegutse rahulikult, tee koduseid asju, täida oma kohustusi.

SÕNN

Ole ise julge ja enesekindel. Sul on palju tugevaid külgi, näita neid ka teistele. Kui seda teha suudad, võivad avaneda suurepärased võimalused.

KAKSIKUD

Peamine on anda endast parim selleks, et teisi toetada – küll näed, saad neilt ka küllaga vastu. Üksinda tegutsemine on praegu raske.

VÄHK

Võta aega, et mõelda selle üle, millised on sinu vajadused, ent seejuures tunnistada endale ausalt, mis on sinu nõrgad küljed.

LÕVI

Asjad saavad selgemaks. Infot on rohkem, võimalik, et näed nüüd mõnda probleemi uues valguses ja pead oma suhtumise ümber hindama.

NEITSI

Sinu nõrgaks kohaks on praegu see, et oled liiga enesekindel ning ka enesekeskne. Sul on raskusi teistega arvestamisel.

KAALUD

Aeg julgete, pikema perspektiiviga tulevikuplaanide tegemiseks. Suudad stambivabalt mõelda, originaalseid lahendusi leida.

SKORPION

Lihtne on vabaneda piirangutest oma tegevuse planeerimisel. Võid näha võimalusi seal, kus neid varem märgata ei osanud.

AMBUR

Rahaasju korraldades jälgi, keda oma tegemistesse pühendad. Mõni teema peaks jääma pereringi või parimate sõprade vahele.

KALJUKITS

Ehk on sul mõni ammune unistus, millisel alal oma teadmisi täiendada sooviksid, nüüd ehk leiad viisi, mismoodi see täide viia.

VEEVALAJA

Pingelised olukorrad tekivad teiste probleemidest. Isegi kui tahaksid neutraalseks jääda, pead tegema otsuse kellegi kasuks ja kellegi kahjuks.

KALAD