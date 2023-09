Moemaja Mammu Couture looja Maria Tammeorg jagab ühismeedias, et tellis tuntud disaineri Roberta Eineri kleidi, ent pidi selle tagastama, kuna kleidis olid augud sees juba enne, kui ta jõudis seda selga proovida. Raha tagasimakse on võtnud ligi kuu aega. «E-kirjadele ja kõnedele lihtsalt enam ei vastatud!» Roberta Einer nentis toimetusele, et raha on makseplatvormi PayPal taga kinni ja tagasimakse aeg ei sõltu enam neist.