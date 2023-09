Balti jaama turul kaubeldakse võltsitakse kaubaga? Küsimusele, kas müüjal on ette näidata kehtiv saateleht, vastas ta, et sellest ei tea ta midagi.

«Ma kahtlesin juba alguses välimuses, aga mõtlesin, et äkki on mingi «Martsipani» hübriid,» räägib Balti jaama turult õunu ostnud Marika, kelle sõnutsi vahetas müüja tema silme all müüdava kauba silte, kuhu oli märgitud päritolumaa.