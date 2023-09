PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 1. september: Lõvi tuju võib olla omajagu heitlik, Skorpion soovib elu natuke rahulikumalt võtta

Hea aeg sõpradega kokku saamiseks meeldivas keskkonnas. Mõnus on nautida nii lobisemist kui ka maitsvaid sööke-jooke.

Tööasju ajades ei saavuta mõtlematult tegutsedes midagi. Tähtis on oskus jätta endast hea ja sõbralik esmamulje.

Sul võib olla huvitav vestelda inimestega, kellel on sinust erinev taust. Oled võimeline neid hästi mõistma, õpid midagi teiste kogemustest.

Tuju võib olla omajagu heitlik. Tunned vajadust selle järele, et teised sind mõistaksid, vajadusel ka lohutaksid.

Läbisaamine töökaaslastega on ilmselt meeldiv ja sõbralik. Teed kõik selleks, et luua harmoonilist õhkkonda.

Kui sul on perekonnaliikmetega viimasel ajal erimeelsusi olnud, siis nüüd on hea hetk selleks, et omavahel rääkida ja rahu sõlmida.