MART RAUDSAAR ⟩ Kooli suurim ülesanne

Me ei saa koolisüsteemi vaadelda lahus sellest, mis toimub ühiskonnas. Tuleb tunnistada fakti, et riigipalgalised kohad on keskmiselt Eestis palju paremini tasustatud erasektori kohtadest. Ministeeriumites toimub enamasti probleemide lahendamine etteantud mudelis ja hierarhias, mis väljendub muuseas ametnike erilises keelekasutuses, mida lennujaamas sageli kuulda. Tavainimesed nii ei räägi.

Samas ma ei taha üldistada, meil on ka väga häid ametnikke, kes on töötanud oma valdkonnas aastaid ning on suurepärased eriala asjatundjad, kuid kes peavad sageli jääma ellu ministeeriumi etteotsa maandunud poliitbroileri kapriiside kiuste. Nemad tunnevad Brüsseli argood, kuid on ühtlasi võimelised seda auditooriumile lahti seletama, sest nad saavad valdkonnast ja protsessidest sisuliselt aru.

Aga kust tulevad need poliitbroilerid? Ma arvan, et nad tulevad kasvulavadelt, kus taas pole piisavat kokkupuudet tegeliku eluga. Ma pean väga lugu poliitikutest, kes on liikunud karjääris mööda kõiki mõeldavaid astmeid. Kõigepealt on nad olnud tegevad kohalikul tasandil. Siis on nad saavutanud seal mingi positsiooni ja seda mitte üksnes partei armust. Nad on teinud rasket, sugugi mitte glamuurset tööd ja nad on suhelnud tavaliste inimestega. Nad teavad, mida maksab poes leib ja nad on teinud ületunde. Alles siis on nad jõudnud suurde poliitikasse.