PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 30. august: Kaalud on optimistlikus ja uljas meeleolus, Skorpion ebaharilikult jutukas

Kokkulepete sõlmimisel või dokumentidele alla kirjutamisel ole eriliselt tähelepanelik. Jälgi, et kõik ikka korrektne oleks.

Seltskonnas tunned end kui kala vees – nii tore on erinevate inimestega kohtuda ja nendega kõikvõimalikel teemadel lobiseda.

Sulle pakuvad huvi erinevad tegevused, ent raske on endale aru anda, et sul lihtsalt ei ole kõige jaoks piisavalt aega.

Küllap oled optimistlikus ja uljas meeleolus. Sul on suured plaanid, millest teoks teha suudad vaid väikese osa.

Võid täna olla ebaharilikult jutukas. Võimalik on isegi see, et lobised mõtlematult välja kaua kiivalt hoitud saladuse.