PERVERDID POES ⟩ Meesklient lõikas ajalehest müüja pildi välja ja rahuldas end seda vaadates

«Sul on ilusad rinnad, aga liiga suured.» «Kas lähme kohvi jooma ja abiellume?» Nii öeldakse Soomes iga päev müüjatele ja kassapidajatele. Klientide sobimatu käitumine ja müüjate ahistamine on pärast koroonapandeemia lõppu sagenenud ja see on Soomes üleriigiline.