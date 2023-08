PATU PALK ⟩ Ametikohalt taandatud Jaan Tammsalu: küllap seda kommenteerivad need, kes otsuse tegid

«Ei tahaks anda mingeid hinnanguid, sest see on liiga värske ja püüan kõigepealt ise hakkama saada ning leida võimalused, kuidas edasi minna,» ütles Tammsalu. «Praegu rohkem ei kommenteeri. Küllap kommenteerivad need, kes on otsuse teinud. Ma ei tea täpselt neid argumente, miks seda oli vaja nii teha,» lisas ta. «Minu jaoks liiga valus ja värske teema ja pikemalt praegu ei räägi.»

Piiblis on ütlemine: «Kes teist on patuta, see visaku esimene kivi.» Kas otsuse langetajad arvavad, et nad ise pole pattu teinud? «Luterlikus kirikus me alustame pea igat jumalateenistust sõnadega «Mina, vaene, patune inimene»,» ütleb Tammsalu. «Ma ei usu, et luterlikus kirikus on neid inimesi, kes usuvad, et nad pole pattu teinud. Milline on aga kellegi pattude määr, seda teab vaid Jumal. Kunagi on ka seal üleval konsistoorium koos ja otsustaja on siis ainult üks,» lisab ta.