Kaja Kallasel lahutada soovitanud BSH: vabandan, et toppisin oma nina eraellu, tahtsin demonstreerida oma teadmisi

Nüüd otsustas seltskonna staar peaministri ees siiski vabandada. «Kaja Kallas on läbi aegade üks parimaid peaministreid, seda ei muuda miski ega keegi. Meeletult tark, sihikindel, vägev ja kaunis naine, keda ma austan nii väga, kellele soovin ainult parima ja keda fännan ja loodan, et ta teeb nüüd enda jaoks õiged valikud lähtuvalt oma soovidest!» kiidab BSH oma Instargamis peaministrit.

«Raske aeg on ees, saadan talle empaatiat ja tuge. Ja vabandan, et oma nina toppisin üldse kellegi eraellu ka! Ma lihtsalt tahtsin demonstreerida oma PR teadmisi. Äkki keegi tahab mind palgata,» viskab naine nalja.

Brigitte rõhutab, et see polnud isiklik. «Avaldasin arvamust ühiskondlikult olulisel teemal. Minu jaoks suvakuulujutte kommenteerida on beneath me tänaseks. Räägiks päris asjadest on mu uus suund.»