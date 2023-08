FOTO ⟩ KIBE! Värske abielumees Stefan jagas Victoriaga kirglikku suudlust

«Vici on võetud!» teatas laulja Stefan 2022. aasta oktoobris. Kohe nentis paar, et pulmadega kaua ei oodata. 28. detsembril tervitasid nad esiklast Mayat. «Minust on saanud PAPS! Uskumatu!» teatas Stefan rõõmsalt ühismeedias.

Tänavu märtsis Raadio Star FM-i hommikuprogrammis külas käinud laulja kergitas pulmaplaanidelt ka pisut saladuseloori. «Algselt me mõtlesime, et ei tee suurt pulma, teeme väiksed pulmad,» avaldas eurolaulik raadioeetris. Küsimusele, kas pulmakülalisi tuleb ka Armeeniast, vastas muusik: «Muidugi! Ma kahjuks kõiki kutsuda ei saa, aga kõik minu pereliikmed, kes saavad tulla, on oodatud. Keda ma väga tahaks näha seal, on minu vanaema, kes tuleb koos minu nõbuga.» Ühtlasi avaldas Stefan, et pulmas on ka Armeenia traditsioone.