PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 26. august: Vähile pihitakse saladusi, Kaaludel on tõsisteks jutuajamisteks sobiv aeg

Hea aeg, et tugevdada oma suhet kallimaga. Asjadest tasuks rahulikult omavahel rääkida, käsitleda seejuures ka tõsiseid teemasid.

Oled nõnda kohusetundlik, et eelistad koduseid toimetusi lõbusamatele ettevõtmistele. Mõjud usaldusväärselt, sulle pihitakse saladusi.

Päike on vastasseisus range Saturniga, mistõttu kipud olema väga enesekriitiline ja nädalavahetuselgi kohusetundlikult tööd vihtuma.

Tõsisteks jutuajamisteks sobiv aeg. Ole tagasihoidlik, kuula teine pool rahulikult ära. Ehkki sul on oma arvamus, ei suru sa seda peale.

Pigem jätad endast külma ja tõsise mulje. Sul on vajadus olla kallima lähedal, lihtsalt tunda kindlust selles, et ta on sinu jaoks olemas.