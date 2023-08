AITA LEIDA HOBUNE! ⟩ Märjamaa elanik kahtlustab hobusevarguses mustlasi: mitu korda on käinud ja küsinud, kas saab osta

Looma leidmiseks küsis ühismeedias abi Jane: «VARASTATUD HOBUNE! Täna öösel Märjamaa külje all Sipa küla Kaasiku talust koplist. Hobune on lapiline musta/valge kirju ca 150 cm turjakõrgusega mära.»

Naine selgitas, et hobust uinutamata teda treilerisse ei saa. «Ja ka siis on raske ülesanne. Ilmselt käekõrval viidud algselt,» pakkus ta ja palus kõigil, kes hobust nägid või hobusega treileri liikumist sealkandis või Raplamaal, temaga ühendust võtta. Avaliku Facebooki postituse leiad SIIT .

Postituse kommentaarides pakkus Jane, et teo taga võisid olla mustlased, kes mitmel korral sealkandis hobuse ostmise vastu huvi välja näitasid. «Võimalik, et mustlased. On mitu korda sealkandis käinud ja ka küsinud kas seda hobust saab osta,» kirjutas Jane ja lisas, et vähemalt poolteist kuud tagasi nad hobust seal uudistamas käisid.