EBAÕNNESTUNUD ENESETAPP ⟩ Abistatud suitsiidi teenust pakkunud Paul Tammert: kui midagi ei ole keelatud, siis kõik on lubatud

Reedel esitas Lõuna ringkonnaprokuratuur kahtlustuse ebaseaduslikus majandustegevuses Paul Tammertile, kes rääkis maikuus Kanal 2 saates «Täistund», et hakkab pakkuma abistatud suitsiidi teenust. «Kui inimene on vaba, siis on tal endal ise õigus otsustada. Kui see puudutab ainult teda ennast, siis ei pea ma kelleltki luba küsima,» selgitas Tammert. Kuigi mehe sõnul on kõik seaduspärane, lõpetas ta teenuse juuli lõpus Viljandimaal ebaõnnestunud enesetapu tõttu.