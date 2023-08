PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 22. august: Jäär keskendugu tööle ja raha teenimisele, Vähini võib jõuda huvitavat infot

Õppimiseks ja teiste õpetamiseks on aeg hea, ettevaatlik tuleks aga olla rahaasjus. Ei tasu laenu võtta ega anda, ka mitte liigselt kulutada.

Sinuni võib jõuda huvitavat infot. Keeruline on aru saada, mis vastab tõele ja mis on vaid ühe hea fantaasiaga kuulujutulevitaja vaimusünnitis.

Veenuse ja Jupiteri kvadraat võib tuua kiireid arenguid armusuhete vallas. Samas on sul raske aru saada, kus on piirid. Kipud üle pingutama.

Võtad julgelt ja palju ette. Õhtu poole võid küll avastada, et pole lootustki kõigega valmis jõuda, kuid õnneks ulatab keegi abikäe.

Panusta suhete arendamisse. Ehkki ilmselt on esikohal armsamaga seotu, ära jäta unarusse ka oma sõpru ja mõttekaaslasi.

Sul on võimalik astuda väikeseid samme, et kindlustada edaspidiseks parem sissetulek ja võib-olla ka kõrgem ametipositsioon.

Jaga oma mõtteid teistega, aga ära suru neid kaaslastele peale. Kuula ka nende seisukohti – sul on neilt nii mõndagi õppida.

Keegi võib teha sulle ahvatlevana näiva pakkumise, ent see ei tähenda, et pead kohe raha välja käima. Asjaolud on segased, ära kiirusta!