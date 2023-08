Võib-olla lõppeb peagi okupatsioon Eesti tänavail

Suurvene imperialism on jätkuvalt elus ning tapab inimesi. See teadmine tuleb viia kohalike elanikeni ning siin ootaks munitsipaalpoliitikute aktiivsemat tegutsemist, mitte aga jauramist stiilits, et «punaarmeelased päästsid elusid».

Edasi on teema jõudnud regionaalminister Madis Kallase lauale, kes andis omavalitsustele 3. augustist aega 15 päeva, et veel midagi öelda, kui kellelgi midagi öelda peaks olema. See tähtaeg on kukkunud ning näib, et keegi pole uute faktidega soovinud avalikkuses esineda. Seega on väga tõenäoline, et riik lähiajal need tänavanimed ära muudab, mis läheb maksumaksjale maksma umbes 8000-9000 eurot.