PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 21. august: Vähk ei tohiks kallimale nõudmisi esitada, Skorpion peaks perele tähelepanu pöörama

JÄÄR

Päike on saatusesõlmega trigoonis, andes sulle soodsaid võimalusi jätkata enda südame teel. Tee nii, nagu sinu süda nõuab!

SÕNN

Õppimiseks ja silmaringi laiendamiseks sobib aeg hästi. Eriti hea, kui saad kuidagi ühendada töö, lõbu ja teadmiste kogumise.

KAKSIKUD

Iseendast on mõnikord päris raske aru saada. Võimalik, et pead täna peatuma ning oma hingesügavusse pilgu heitma.

VÄHK

Sulle on väga tähtis, et armastatud inimene sinu kõrval seisaks ja oma tundeid välja näitaks. Aga asja ei tee paremaks see, kui talle nõudmisi esitad.

LÕVI

Ajahetk võib sinult nõuda omajagu sekeldamist ja arvete õiendamist, mingite probleemide lahti seletamist. Lähtu enda südamehäälest.

NEITSI

Ilmselt tunned, et tööd on tehtud ja vaeva on nähtud, nüüd hakkab kätte jõudma lõbutsemise, armastuse ja elu nautimise aeg.

KAALUD

Lähed rõõmuga hommikul uksest välja, sest suhtlemine teiste inimestega on nii meeldiv! Pealegi saad neilt täna mõndagi põnevat kuulda.

SKORPION

Võid avastada, et oled kiirete sündmuste keerises oma kallid pereliikmed unarusse jätnud ning nüüd on aeg neile tähelepanu pöörata.

AMBUR

Küllap tuleb sul oma pangaarvele kriitiline pilk peale visata. Kas on veel mõtet midagi osta või oled juba eelarve lõhki ajanud?

KALJUKITS

Kuigi mingil hetkel ehk tundub, et sein on ees ja täiesti võimatu on edasi liikuda, võib olukord väga kiiresti positiivses suunas muutuda.

VEEVALAJA

Meeleolu võib nostalgiliseks kiskuda. Ehk toob mingi tänane seik meelde minevikku jäänud olukorra, mida sa südame põhjas muuta sooviksid.

KALAD