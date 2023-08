KLÕPSUD ⟩ Muusik Reket veetis paar tundi sadamas: praamil oli tehniline probleem, kuid kõik sai korda

«Praam on katki! Keegi suht ASAP Ruhnust liigub Pärnusse,» postitas Reket Instagrami loos südapäeval.

Peatselt sai praam siiski korda ning sõit Pärnu poole võis alata. Muusik tegi nalja, et parandas praami ise ära. Reketit ootab täna õhtul ees kontsert Keilas suvelõpupeol.

Ruhnu ja Pärnu vahel transporti korraldava Tuuleliinid.ee veebilehel on teade, et tänane, 19.08 reis Pärnu-Ruhnu vahel on edasi lükatud. «Laev väljub kell 16:00,» seisab kodulehel.