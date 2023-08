ENDISELT ELUS! ⟩ Tiktokker Jaanus Meidla kohta tehtud surmakuulutused ei vasta tõele

«Mind on surnuks kuulutatud. Kuulutan siis, et ma olen terve ja elus! Ärge uskuge, mida TikTokis levitatakse! See ei ole normaalne, mida see inimene teeb!» ütleb tiktokker Jaanus Meidla, kes kinnitab, et tema surma kohta levinud info ei vasta tõele.