KLÕPS ⟩ Sanna Marin nautis festivalimelu roosas minikleidis

Kirjutasime mõnda aega tagasi Sanna Marini uuest salapärasest kallimast, kes on sahinate kohaselt tema kunagine juuksur. Marin ei ole uut suhet avalikult kinnitanud, ent on võtnud sotsiaalmeedias sõna seoses enda kohta avaldatud uudistega Soome meedias. «Võiksite palun lõpetada, okei,» oli Marini sõnum meediale. Ta põhjendas enda seisukohta sellega, et pärast peaministriametist loobumist ei kuulu tema eraelu kõikidele arutamiseks.