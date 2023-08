Minu jaoks oli Nexusega taas lavaletulek seekord väga märgiline ja huvitav, sest kaks põlvkonda sai lava ees kokku. Eeldasin, et publik tuleb pigem vanuses 40+, tegelikult mõistsime, et meil on väga suur fännibaas ka 20+ vanuste seas ja leidus ka nooremaid. Kui tulime 2003. aastal esmakordselt lavale, olid nemad alles väikesed lapsed ja kuulasid Nexust kodus koos vanematega. Mul oli nii hea meel näha, et Eesti noored hoiavad kodumaist muusikat elus ja kuulavad lisaks kaasaegsele muusikale ka vanemat. Meid rõõmustas ka tohutu hulk inimesi kontserdil, tegime vist mõnes esinemiskohas lausa viimaste aegade publikurekordi. Näiteks klubis Hollywood oli 1300 inimest, järjekord uksest välja. See kõik teeb südame soojaks ja annab kinnitust, et ikkagi on õiget rada käidud ning inimesteni jõutud nende aastatega ja seda läbi mitme põlvkonna.