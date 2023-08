OTSEFOTOD ⟩ Fännid lauluväljakul on The Weekndi ootuses, rahvast muudkui koguneb

Live Nation Eesti juhi Eva Palmi sõnul on The Weekndi kaliibriga artisti esinemine Eestis erakordne sündmus, veelgi erakordsemaks teeb selle eestlaste jaoks asjaolu, et möödunud nädalavahetusel toimus teinegi suurkontsert, kui külas käis legendaarne Depeche Mode. «Depeche Mode'i kontsert läks kenasti korda – oleme rõõmsad, et rahvas tuli kaasa ka uudse pandipakendisüsteemiga, mis tagas kontserdijärgse puhta lauluväljaku,» ütleb Palm.