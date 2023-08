FLÄSH ⟩ Esimesed The Weekndi fännid ootavad juba Lauluväljaku väravate taga

Juba täna, 12. augustil esineb Tallinna Lauluväljakul hetke üks kuumimaid artiste, The Weeknd . Kauaoodatud üritusele on kohale tulemas mitukümmend tuhat külastajat ning suurimad fännid juba teavad, et hea koha tagamiseks on vaja varakult kohal olla.

Tallinna Lauluväljak avab väravad 12. augustil kell 16.00, Mere-ala avatakse juba kell 14.00. Sissepääs on Mere, Mäe ja Oru väravatest. Pääsu kontserdile tagab pilet, mille olemasolu kontrollitakse väravas. Kui näitad piletit telefonist, tuleb tagada, et telefoniekraani heledus oleks seadistatud maksimumi peale ja telefoniekraan oleks terve.

Kuivõrd tegemist on väga suure üritusega, siis palutakse külastajatel kohale tulla ajavaruga. Tähtis on endale ka meelde tuletada, mida tohib ja mida ei tohi kaasa võtta.

Live Nation Eesti juhi Eva Palmi sõnul on The Weekndi kaliibriga artisti esinemine Eestis erakordne sündmus, veelgi erakordsemaks teeb selle eestlaste jaoks asjaolu, et möödunud nädalavahetusel toimus teinegi suurkontsert, kui külas käis legendaarne Depeche Mode. «Depeche Mode’i kontsert läks kenasti korda - oleme rõõmsad, et rahvas tuli kaasa ka uudse pandipakendisüsteemiga, mis tagas kontserdijärgse puhta lauluväljaku,» ütleb Palm. «Et ka The Weekndi kontsert probleemideta kulgeks, palume kõigil külastajatel kindlasti enne tutvuda sisekorraeeskirjaga, liikluskorraldusega ning tulla kohale võimalikult varakult, et trügimist vältida.»