Brigitte Susanne Hunt vestlusõhtu eel: see ettevõte saab pommiähvarduse

Brigitte Susanne Hunt teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et tema uue vestlusõhtuga ei ole kõik päris plaanipäraselt läinud ning ta on valmis tegema ühele ettevõttele suisa pommiähvarduse. Nimelt peaks täna olema Brigitte uus vestlusõhtu «I'm the real winner here» koos Marju Karini ja Diana Tenistega.

«Ma ei tule õhtul, mu kleit ei saabunud õigeks ajaks. Mul pole midagi selga panna ja kõik on pekkis,» kirjutas Brigitte sotsiaalmeedias. Pildilt on näha, et naisel on silmad märjad, seega tundub, et ebaõnnestumine pani Brigitte pisaraid valama.