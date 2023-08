PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 8. august: Lõvi on ettevõtlik, Veevalajale pakutakse ehk lisatööd

Kibeled nii mõneski valdkonnas uuendusi ette võtma. Planeerides on väga oluline toetuda teadmistele ja varasematele kogemustele.

Kuu ja Jupiteri ühenduse mõjul oled küllaltki emotsionaalne. Kui närvi lähed, võtab kiiresti tuurid maha see, kui midagi magusat põske pistad.

Võimalik, et saad mingi hästi varjatud saladuse jälile, ning see teeb sinu jaoks paljud asjad selgemaks, annab mingi uue suuna.

Kui sul on olnud mingeid ebakõlasid töökaaslaste, naabrite või sugulastega, siis nüüd on hea aeg selleks, et asjad rahulikult selgeks rääkida.