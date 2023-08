PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 7. august: Kaljukitsel on hea päev õppimiseks, Veevalaja suhted armsamaga on pingestatud

JÄÄR

Sul võib avalduda kalduvus emotsionaalsele ostlemisele. Hetketuju ajel võid mingi ilusa asja eest mõttetult suure summa välja käia.

SÕNN

Päike ja Jupiter moodustavad täna kvadraadi, mistõttu oled optimistlik, ent võid oma võimeid ja võimalusi tublisti üle hinnata.

KAKSIKUD

Ka töönädala algul on mõtted koduste asjade juures. Teed ehk tulevikuplaane, ent lähtud vaid enda vajadustest ega arvesta eriti lähedastega.

VÄHK

Sinu meeli erutavad ühiskonnas toimuvad sündmused. Võib tekkida soov neis asjus valjuhäälselt sõna võtta.

LÕVI

Keskendu asjadele, mis on tähtsad sinule isiklikult. Ära muuda oma plaane pelgalt seetõttu, et ühele sinu kaaslastest pole need meelt mööda.

NEITSI

Väga hea päev selleks, et mõttetööd teha. Kui vajad infot, siis oskad leida just need allikad, mis sind kõige paremini aitavad.

KAALUD

Sind mõjutavad sündmused, mis on toimunud juba aastate eest. Sinu seisukoht praegustes sõlmküsimustes lähtub minevikust.

SKORPION

Armsamaga võib tekkida aktiivne arutelu teie suhte perspektiivide teemal. Teie nägemus asjast võib olla üsnagi erinev.

AMBUR

Üksinda töötamine on tulemuslikum kui üritus teistega koostööd teha. Eriarvamused on kerged tekkima eriti just vastassoost inimestega.

KALJUKITS

Hea päev õppimiseks. Võimalik, et tuled tagasi teema juurde, mille üle oled põhjalikult mõelnud ning näed seda uuest vaatenurgast.

VEEVALAJA

Suhted armsamaga on pingestatud. Sa esitad teisele kõrgeid nõudmisi, mõtlemata sellele, kas suudad sama palju vastu anda.

KALAD