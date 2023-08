Noored tartlased nendivad, et nemad on bändi fännid olnud tänaseks juba kuus aastat ning kontserdile tulek oli ammu ette planeeritud. «Ainus mis muret tekitas oli see, et kas jõuame õigeks ajaks fännitsiooni pileti ära osta,» räägivad nad, et üheskoos hoiti Live Nation kodulehel silma peal.