NÄDALAHOROSKOOP ⟩ Veevalaja põrkub suhtes keelatud teemaga, Lõvi kohtab oma peegelpildis midagi üllatavat

Eesoleva nädala peategelane on kahtlemata retrograadne Veenus , mis läbib ühenduse Must Kuu Lilithi (peidetud või tõrjutud soovid), kvadraadi Uraani (ootamatud arengud) ning Veenuse kvaliteetide ümbersünni läbi ühenduse Päikesega (Veenuse tähepunkti aktiveerumine). Järgmise nädala alguseks jõuab Veenus aga tervendavasse trigooni Chironiga .

See on väga sügavatähenduslik nädal, mil settivad paika uued seemned seoses meie kõige olulisemate igatsustega. Lahtilaskmised ja uued algused on käsikäes ning südamed eriliselt tundlikud. Pinna all toimub tohutult palju.