OTSEFOTOD ⟩ Intsikurmu festivali teine päev on meelitanud Põlva metsade vahele suured ja väiksed pereliikmed

Festivalialale on tulnud mõnulema igas vanuses inimesed ning paljud festivalikülastajad on just lapsed. Nautida saab muusikat, filme ning lebada puude vahel üles pandud võrkkiikedes või mängida suisa malet! Festivalil on putka püsti pannud erinevad kaubitsejad ning osta saab nii riideid, ehteid, mänguasju kui ka söögi- ja joogipoolist. Õlle eest tuleb välja käia viiekas ning šašlõkiprae hind võib küündida suisa 15. euroni, Belgia friikate hinnad on viiest kaheksa euroni, sõltuvalt lisandite valikust.