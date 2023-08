Teenindaja käitumine hämmastas pärnakat. Kohvik: plaanime töötajatele lisakooolitust

Möödunud pühapäeval hämmastas Pärnakat Pärnu bussijaamas asuvas kohvikus Pagaripoisid avanenud vaatepilt.

«Seal töötanud vanem proua karjus meesterahva peale, kes ei saanud korralikult rääkida – rääkis sosinal, kuna mees võttis kogemata meie toidu,» kirjeldab kohvikus viibinud naisterahvas. Viimase sõnul oli kohvikus viibinud härra tellinud sama toidu mis tema. «Ta ei teadnud, et see oli meie oma ja teenindaja karjus, et miks te võtate teise inimese toidu pange kohe tagasi, see ei ole teie oma!» meenutab kohvikukülastaja.

Vanem härra olevat lauda istunud ja enda toitu ootama jäänud. Toitu aga ei saabunud. «Lõpuks läksime ütlema teenindajale, et teil istub lauas vanem meesterahvas, kes ootab oma toitu, sellepeale teenindaja jälle karjus, et mis te seal lauas istute, me ei too lauda toitu, meil on elav järjekord ja peab ise tulema järgi!» meenutab pärnakas, kelle jaoks oli taoline reageerimine hämmastav. «Ma ise töötan ka klienditeenindajana ja sellist käitumist klientide suhtes ma küll aktsepteerida ei saa. Mul endal tuli ka hiljem kodus veel, kui juhtunu üle mõtlesin, pisar silmi...»

Pagaripoiste kohvik vanas Pärnu bussijaamas. Foto: Ants Liigus/Pärnu Postimees