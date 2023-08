SODIAAGISOSINAD ⟩ Täiskuunädal tuleb seekord tõsine: tähtsad teadaanded ja vestlused suunavad suuremat vastutust võtma

Soovitused nädalaks

Naistel, kes tunnevad oma Veenuse teekonna vastu sügavamat huvi ning soovivad kogeda midagi erilist, on võimalus osaleda retriidil , milles Püha Transformatiivse Tantratantsu praktika ( Virge Kuivjõgi juhendusel) on ühendatud uue Veenuse tsükli (Veenuse teekondi avab Margit Korbe ) sünni ja loomisega.

Armastajad ei räägi meile mitte ainult armastusest, seksist, kirest ja füüsilisest ligitõmbest. Aeg on ka valikuteks. Küsi endalt, kas sinu vajadused on täidetud ja kui pole, siis kas on midagi, mida peaksid oma partneriga rääkima?

Või kui sul pole partnerit, siis kas on ehk midagi, mida peaksid enda elus muutma, et tasakaalu leida?

Need luukere-armastajad võivad vabalt olla ka Ehnaton ja Nofretete, kelle armastuslugu meile meenutab: me saadame korda suuri tegusid, aga ainult siis, kui me võtame oma partnerit võrdsena. Või kui me laseme võrdselt kõigil enda osadel särada.