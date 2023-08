Seltskonnategelane Brigitte Susanne Hunt reklaamib sotsiaalmeedias, et astub üles Kuressaare merepäevadel. Jääb aga arusaamatuks, millest Brigitte merepäevadel tasuta rääkida plaanib, sest siiani on seltskonnategelane kutsunud inimesi enda vestlusõhtule raha eest.

Hiljuti petmisskandaali sattunud Brigitte Susanne Hunt jätkab uue hooga: tema legendaarsest lausest «Aitäh, you're out of my life, I'm the real winner here» on vorbitud Rimi reklaam ning tema uus vestlusõhtu kannab sama nime.