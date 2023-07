VIDEO ⟩ Silvia Ilves kohtus Ukrainast pärit kahe poja emaga. «Tugevatelt inimestelt ma alati õpin ja Ksenia on üks nendest»

Silvia Ilves jagas Elu24 toimetusega muljeid Lätis Kuldigas toimunud rahvusvahelisest noorte tšellomängijate suvekoolist, kus ta ise osales kahe Ukraina poisi õpetamises. «Millised on võimalused saada haridust ja õppida pilli riigis, kus koolid sõja tõttu ei tööta?» püstitab tšellist küsimuse tuues välja asjaolu, et sõda kogenud lapsi on tunduvalt raskem õpetada kui teisi. «Noorem poiss, keda õpetasin, mõtleb vahepeal sõjale. Seda on näha tema käitumisest. Ta on kärsitu. Neid lapsi on keeruline õpetada. Saan aru sellest, et iga õpetaja ei tahagi õpetada keerulisi lapsi,» räägib Ilves.