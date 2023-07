PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 28. juuli: Lõvidel on õige hetk, et rahaasjad joonde ajada, Skorpionil on tähtis seljataguse kindlustamine

Pole mõtet üksinda pusserdada, koostöö ja üksteise toetamine on see, mis sind kiirelt edasi viib. Küsi julgelt nõu ja abi!

Nüüd on õige hetk selleks, et rahaasjad joonde ajada. Kui oled oma tehinguid korralikult ette valmistanud, saad teha otsustava sammu.

Õiged vastused kõikidele küsimustele on peidus sinu enda sees! Vajad vaikust ja rahu, et sügavuti enda sisemaailma sukelduda.

Tähtis on seljataguse kindlustamine. Sinu pereliikmed on need, kellele saad toetuda ja kellelt on võimalik abi küsida.