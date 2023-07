BARBIE SÜNNIKAART ⟩ Mis on teinud nukust nii võimsa ikooni?

Nii nagu astroloogilised taevaseisud avavad meie olemust ja teekonda siin elus, aitavad need mõista mistahes sündmust või olendit, elusat või elutut, kellel või millel on oma kindel alguspunkt meie ajalises ja ruumilises mõõtmes. Asjaolu, et Barbie nukk sai niivõrd populaarseks ja edukaks tooteks, on kahtlemata uurimist väärt. Õnneks on antud välja isegi Barbie «sündimise» täpne kellaaeg ja koht, nii et vaatame, mida paljastavad tähed.