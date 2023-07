PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 26. juuli: Jääral kisuvad suhted sõpradega pingeliseks, Kaksikutel tasub liikluses olla eriliselt ettevaatlik

Kui oled reisil või väljasõidul, arvesta sellega, et kõik ei lähe päris plaanipäraselt. Liikluses tasub täna olla eriliselt ettevaatlik.

Tuleb oma tervist hoida. Mõttetu on töiste asjade pärast pabistamisega oma meelerahu ka väljaspool tööaega rikkuda.

Kui oled lapsevanem, võib täna olla keeruline oma järeltulijatega suhelda. Raske on mõista nende tujusid ja meeleolumuutusi.

Kodune õhkkond on elektrit täis. Ära ürita kalleid lähedasi õpetada või käsutada, võta neid niisugusena, nagu nad on.

Riskantne on aktiivselt äriga tegeleda või rahaasju ajada. Eriti hoolikas pead olema ühisomandiga seotud küsimustes.

Jõudu on palju, lihtne on juba hommikust saati tublisti tööd murda. Saad olla toeks sõbrale, kes vajab hea sõnaga julgustamist.

Võid olla omajagu nostalgiline. Igatsed tagasi aegu, mis on minevikku vajunud. Mõtle pigem sellele, et palju toredat on veel ees.