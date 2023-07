SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädal toob olulisi sõnumeid ja saatusepöördeid: paljutki on muutumises

Soovitused nädalaks

Maagil on käes kõik tööriistad selleks, et luua oma reaalsus täpselt iseenda juhiste järgi. Miks sa kahtled? Sa oled õppinud ja omandanud palju oskusi, teadmisi ja ressursse. Võta need nüüd appi ja hakka vormima seda teed, mida mööda järgmise sihini kõnnid.

Kui sulle tundub, et siiski kõike ei oska, ära samuti kahtle. Sul on võimalik küsida abi, ja alati tasub usaldada ka universumit. Alati ei juhtu kõik asjad kohe, aga see on põhjusega nii. Vahel toimuvad kulisside taga protsessid, mis valmistavad järgmisi sündmusi ette.