PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 25. juuli: Jäära taevaseisud on paraku üsna pingelised, Veevalaja — ära tee pöördelisi käike

Taevaseisud on paraku üsna pingelised. Väldi äkilisi liigutusi, hoia meeles, et vanasse kaevu ei tohi enne uue valmis ehitamist sülitada!

Sul on palju kogemusi, mis annavad suuniseid selleks, mismoodi praeguses olukorras õigesti toimida. Sisetunnetki tasub kuulata.

Oled riskialdis. Et võiduni jõuda, paned panuse ühele kaardile, kusjuures ei pruugi aduda, mida kaotus sinu jaoks kaasa toob.

On oluline, et saaksid piisavalt aega süvenemiseks, siis märkad ka niisuguseid detaile, mis kaaslastel kahe silma vahele jäävad.

Inimesest, keda sa armastad, on raske aru saada. Ootad ehk, et end rohkem avaks, ent kas sa ise oled loonud selleks turvalise õhkkonna?

Ei ole õige hetk selleks, et suhet intiimsele tasandile viia. Kui keegi on sulle meeldima hakanud, siis võta aega, et teda tundma õppida.