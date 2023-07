PÕGENEVAD TULE EEST ⟩ Rhodosel viibiv eestlane: inimesi tuuakse kogu aeg meie hotelli juurde

Rhodosele puhkust veetma läinud Silver kirjeldab hotellis toimuvat järgmiselt: «Inimesi tuuakse kogu aeg meie hotelli juurde. Eile toodi 15 bussitäit kindlasti. Inimesed magavad hotellis põrandal koos lastega. Meeletu rahvas, tuuakse ainult juurde,» räägib Silver.

«Ma ei ütleks, et inimesed paanikas on. Pigem on nad kurvad, kurnatud, väsinud ja pettunud,» ütleb Silver jagades videot oma hotelli fuajeest, kus sagib arvukalt inimesi.

Täna on ilm väga kuum. «Praegu on Rhodosel õhutemperatuur 45 kraadi. Tuul on nii äkki tõusnud. Minust juba 34 kilomeetri kaugusel on tulekahjud,» avaldab ta.

Silver ütleb, et lennujaamas on palju inimesi, kes on lühikeste pükste ja bikiinide väel. «Neil pole passe, raha ega midagi. Lugesin, et paljud lennud Rhodosele on tühistatud 2–3 päeva,» ütleb Silver, kelle tagasilend peaks toimuma teisipäeval.

Bussid toovad inimesi hotelli aina juurde. Foto: Erakogu

Elekter võib kaduda

«Hoiatati veel, et elekter võib ära minna õhtul,» räägib ta muretsedes, mis saab siis, kui hotellist elekter kaob. «Loodan, et elekter ära ei lähe. Ei kujuta ette, kuidas magada saaks sellise kuumaga, konditsioneer on kogu aeg sees tubades.»

Silver toob välja ka selle, et poodides nüüd inimesed räägivad põlengutest pidevalt. «Kaks päeva tagasi ei kuulnud söögikohtades ja mujal, et keegi sellest räägiks,» ütleb ta. Nüüd on aga asi tõsine.

Hetkel ei näita tulekahju taandumise märke ning tuli levib edasi.