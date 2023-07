«Pulmaisa, kellel polnud mingit asja torti üldse lõigata, võttis kätte ja lõikas torti ning lükkas seda külalistele ette nagu sigadele tordialuselt taldriku peale,» kirjeldab äsja abiellunud eestlanna pulmapidu, mis tema silmis ülivõrdes imeliselt ei kulgenud. Põhjust kurvastamiseks andis naise sõnul pulmaisa Leino Einer. Pulmaisa lükkab kriitika ümber ja väidab, et konflikt sai alguse sellest, et ta otsustas pruudile vastu öelda: «Julgesin öelda, et ma teen oma tööd, ärge tehke seda võimatuks.»