PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 21. juuli: Sõnn peab liikluses ettevaatlik olema, Lõvi on täna ambitsioonikas

Mida rohkem sa kedagi armastad, seda tähtsam on sulle, et ta sind mõistaks. Küllap tahad täna rääkida väga olulistel teemadel.

Küllap on infovahetus intensiivne, tekkida võib sõnavahetusi. On suuresti sinu teha, kas need paisuvad tüliks või lahenevad sõbralikult.

Äriasjade ajamine on keeruline – kõigil osapooltel on ju oma huvid mängus. On oht, et keegi üritab sinuga manipuleerida.