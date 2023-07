VIDEO ⟩ Soome lahel möllas vesipüks! «Kahe tunni jooksul kuus tükki»

Kommentaariumis jagab fotot vesipüksist ka väikesaarel viibinud proua. «Fantastiline vaade Prangli saarelt!» Ta lisab, et vesipüksiga kaasnes vaid mürin. «Ma tõesti ei mäleta, et oleksin enne näinud, aga hirmus ei olnud, see oli kaugel ja meri oli sile.»

Sünoptik Kairo Kiitsak kirjutab ühismeedias, et neljapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Sadu on paiguti tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Vesipükse võib areneda Liivi lahe ja Väinamere ümbruses. Õhutemperatuur on 17–21 soojakraadini.