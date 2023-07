VIDEOINTERVJUU ⟩ Suur roosa fänn Anu Saagim: see on just vanaeide värv!

Kolmapäeval, 19. juulil, toimus Ülemiste Apollo kinos eksklusiivne värske «Barbie» filmi esilinastus, kuhu on kohale tulnud Eesti säravaimad tähed. Üritust väisanud Anu Saagim tunnistas, et roosa on tema värv ning oli isegi raskusi valida, et milline roosa kostüüm linastusele selga panna. «Roosa on just vanaeide värv!»