Tõnis Niinemetsalt varastati ratas. «Lootus on, et naabermajade kaameratest selgub midagi»

«Selleks aastaks vist maastikuratta etappidega kõik. Kui keegi sellist ratast näeb või ostma hakkab, siis palun teavitada,» ütleb jalgrattasõitu armastav näitleja Tõnis Niinemets Twitteris.

«17.07.2023 ajavahemikus kella 10–16 aadressilt Lible 1 läks võõra omanikuga kaasa minu maastikujalgratas Focus,» kirjutab Niinemets.

«Tundemärgid: oliiviroheline; punaste käepidemetega; varustatud rattakompuutriga, joogipudelihoidjaga, rattakingade jaoks mõeldud pedaalidega. Eeldan, et tuled ja rehviparandusvaht on rattalt läinud, aga need olid samuti küljes,» kirjeldab ta ratast.

«Ratas on väga sile ja hästi hoitud. Ainult ühest kukkumisest amordilukul peal kaks tugevamat kriipsu. Poehind umbes 2500 eurot,» avaldab Niinemets ja lisab: «Üldiselt pole just levinud värvitoon ja peaks hästi silma hakkama.»

Ratas varastati näitleja kodumaja eest. «Tulin turult, panin asjad tuppa ja natuke hiljem ta läinud oligi,» täpsustab Niinemets.

Näitleja ütles Elu24-le, et ta teavitas vargusest ka politseid. «Statistika näitab, et meeletut lootust ei pea üles ajama, aga eks näis, lootus on veel naabermajade kaameratel. Äkki selgub sealt midagi,» räägib Niinemets.