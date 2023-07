Teeb enda, mitte teiste pärast ⟩ Kümme küsimust keerulise katsumuse eel tänavatantsijast ultrajooksja Joel Juhiga

Joel Juht, olete ette võtmas üht maailma erilisemat ultrajooksu Islandil, mis paneb osaleja mitmel moel kõvasti proovile. Miks Te seda ikkagi teete?

Peamiselt teen seda sellepärast, et jooks toimub täiesti teistmoodi keskkonnas. Island on oma looduse ja kliima poolest väga eriline, seal võivad ilmastikuolud sekunditega muutuda ning seetõttu ootab ees palju seikluseid. Antud ultrajooksu teeb eriliseks selle unikaalne toimumiskoht – UNESCO pärandiga maa-ala, kuhu tavainimesed niisama lihtsalt ei pääse. Samuti on jooks eriline, sest see kuulub maailma kümne raskeima ultrajooksu sekka.

Millised on need neli asja, mis võivad saada sellel katsumusel saatuslikuks?

Ma arvan, et määrava tähtsusega on varustuse valik. See peab olema kerge, kuid samas sisaldama mitmesuguseid riideid, mis oleksid veekindlad ning sobilikud kiireteks ilmastikumuutusteks. Varustuse kokkupanek erineb teiste ultrajooksude ettevalmistustest, sest Islandile on vaja pakkida lisaks ka termotekk ja survival bag ehk otsetõlkes ellujäämiskott. Fire and Ice ultrale peab magamiskoti valima sellisel viisil, et see sobiks erinevate temperatuuri kõikumistega, mida tihti ette tuleb.

Teistmoodi on ka see, et Fire and Ice ultrajooksul on keelatud teha toidu soojendamiseks lõket. Selle asemel antakse võistlejatele kaasa kotid, mis ise toidu valmis soojendavad. Pikematel päevadel antakse korraldustiimi poolt kaasa kolm kotti ning see on miinimum, mida igal juhul kaasas peab kandma.