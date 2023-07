NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädal võib lõppeda eepiliste või dramaatiliste sündmustega: on tunda saatuse kätt

Lisaks tekib taevasse Suure Risti aspektimuster, kus lisaks Päikesele ja Pluutole osalevad ka kuusõlmed, mis asuvad samuti kardinaalsete märkide kriitilises kraadis (Jääras ja Kaaludes). Seega on tegu kardinaalse Suure Ristiga (kõik neli tippu on kardinaalsetes märkides). See tähendab, et mingite soovide ja eesmärkide täitmine tekitab meeletu pinge - takistused on iga nurga peal, aga tahe on nii suur ja murdumatu. See on kõige võimsam Suur Rist, mis võib tekkida ning tulemuseks võib olla mingi saatuslik pööre või pinge all purunemine.