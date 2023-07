Kuusõlmed, täpsemini Kuu Põhjasõlm ja Kuu Lõunasõlm, kirjeldavad hinge evolutsiooni protsessi ning sellega seonduvaid karmalisi teemasid.

Kuu Põhjasõlm annab suuna, mida inimkond parajasti kõige enam vajab, et areneda ja edasi liikuda. Samuti on see midagi sellist, mille järgi on tegelikult tohutu nälg - need kvaliteedid on antud perioodil kõige vajalikumad, kuid neid ei ole lihtne leida ega omandada. Selleks peabki inimene ja kogu inimkond kasvama ning mugavustsoonist väljuma.