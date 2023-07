PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 15. juuli: Kaljukitse tunded on tugevad, Kaksikud võiksid end tuulutada

JÄÄR

Võiksid mõne ammuse sõbra üles otsida, et temaga juttu puhuda ja mälestusi heietada. Vestlus võib kujuneda vägagi meeleolukaks.

SÕNN

Küllap tunned end kindlalt ja rahulikult, keskendud tegevustele, mida naudid. Hea on koos lastega tegutseda.

KAKSIKUD

Võiksid end tuulutada ja looduses liikuda. Oskad tähele panna ilu enda ümber, see teeb sinu tuju rõõmsaks ja annab optimismi.

VÄHK

Sinu soovid ja tegelikud võimalused ei ole omavahel tasakaalus. Tuleb leppida sellega, et kõiki unistusi ei saa teoks teha.

LÕVI

Mõnus on kodus olla, oma pere või väga lähedaste sõprade ringis aega veeta ning lasta kosutavatel roogadel hea maitsta.

NEITSI

Nädalalõpp annab võimaluse kallimaga kahekesi olles rahulikult olulistel teemadel rääkida, misläbi suureneb lähedus ja teineteisemõistmine.

KAALUD

Võid olla veidike laisavõitu, tahad niisama elumõnusid nautida. Luksuse eest oled valmis ka korraliku summa raha välja käima.

SKORPION

Saad oma pere ja kodu üle rõõmu ja uhkust tunda. See on meeldiv tasakaaluhetk, mil tunned, et sul on lähedastega väga vedanud.

AMBUR

Osta ainult selliseid asju, mida tõepoolest vajad. Raha kulutamine ilusatele, aga mõttetutele esemetele kutsub hiljem esile süütunde.

KALJUKITS

Tunded on tugevad, see teeb elu pingeliseks. Võimalik, et saad tunda armukadedust. Sinu silmarõõm võib sind meelega õrritada.

VEEVALAJA

On uusi kohtumisi, on flirtimist ja võib-olla ka olukordi, mis on mingil määral ohtlikud. Riskimisest tuleb turvalisuse huvides hoiduda.

KALAD