KAS ONGI AJASTU LÕPP? ⟩ 5MIINUSE juhtvokaal lahkub bändist

Võsu rannafestivali reklaamfotol on sel aastal viie liikme asemel ainult neli liiget – puudub peahääl Pavel Botšarov ehk Gameboy Tetris. Murelikud fännid, kes on märganud, et mees ei tee kaasa ka bändi kahes viimases loos «Kallab» ja «Kõrvetab», asusid kohe spekuleerima, kas Gameboy Tetrisel on plaanis bändist lahkuda.