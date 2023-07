BSH mänedžer Marjen Võsujalg: Brigitte on suuremates seltskondades Rahumaa-teemadel hoobelnud

Eile kirjutasime, et Brigitte Susanne Hundil oli väidetavalt sõbranna Elisa Kolgi peigmehe ärimees Indrek Rahumaaga sel aastal salasuhe. Brigitte väitis, et tema endine mänedžer Marjen Võsujalg avalikustas tema ja Indreku väidetava petmisskandaali, kuid Marjeni sõnul see nii ei ole.